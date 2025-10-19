Netanyahu ordena atacar «objetivos terroristas» en la Franja de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El primer ministros israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo «actuar enérgicamente contra objetivos terroristas» en Gaza, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del mismo.

«Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza», detalló su Oficina en un comunicado. EFE

