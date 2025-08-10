Netanyahu sobre Merz: «Ha sido un buen amigo de Israel, per se ha rendido a la presión»

2 minutos

Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el canciller alemán, Friedrich Merz, «ha sido un buen amigo de Israel, pero se ha rendido a la presión» al suspender parcialmente los permisos de exportación de material militar a Israel, y añadió que su país ganará la guerra en Gaza «con o sin el apoyo de otros».

Preguntado en una rueda de prensa celebrada en Jerusalén con medios extranjeros, Netanyahu aseguró que dicha presión viene de «informes falsos de televisión» y de «varios grupos», que no especificó, sobre lo la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

«Ganaremos la guerra con o sin el apoyo de otros», dijo Netanyahu, y añadió que «muchos líderes», especialmente los europeos, le transmiten que «tiene razón» pero que no soportan la presión de la opinión pública de sus países, que no mencionó.

«Me lo repiten una y otra vez, y yo les digo: ‘Ese es tu problema. No es nuestro problema. No es nuestro problema'», insistió.

Netayahu explicó que Israel hará «lo necesario» para derrotar a Hamás y confió en que Merz «cambie su política».

Las declaraciones del mandatario israelí se producen después de que el canciller alemán asegurara este domingo que la política de Alemania para Israel no ha cambiado sustancialmente.

«Tenemos un disenso con el Gobierno (israelí), lo repito, pero una amistad puede aguantar algo así y tiene que aguantarlo. La solidaridad con Israel no significa dar por buena cualquier de un Gobierno y apoyarla, apoyarla incluso militarmente con armas», aseguró en una entrevista en la televisión alemana.

Merz explicó que el detonante de la medida de no suministrar más armas que se pudieran emplear en Gaza fue la decisión «sorprendente» del gabinete de seguridad israelí de intensificar el conflicto con la toma de Gaza ciudad. EFE

