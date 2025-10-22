Netflix, golpeado por el coste fiscal en Brasil, decepciona al mercado

Las acciones de Netflix cayeron el martes en las operaciones tras el cierre de Wall Street, después de que el gigante estadounidense del streaming reportara ganancias trimestrales por debajo de las expectativas del mercado.

Netflix registró una ganancia de 2.500 millones de dólares tras ingresos de 11.500 millones en el tercer trimestre del año.

El resultado se vio afectado por un gasto de 619 millones de dólares por una disputa en curso con las autoridades fiscales de Brasil.

Netflix dijo en una carta a los accionistas que, sin ese costo en Brasil, habría superado su pronóstico de margen operativo en el trimestre.

«No esperamos que este asunto tenga un impacto material en los resultados futuros», dijo Netflix en la carta.

Las acciones de Netflix bajaron más 6% a 1,162 dólares en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Netflix se presenta como uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con más de 300 millones de abonados en más de 190 países.

