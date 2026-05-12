Netflix gastó más de 135.000 millones de dólares en televisión y cine en la última década

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Los Ángeles (EE.UU.), 12 may (EFE).- El gigante del entretenimiento Netflix informó este martes que ha invertido más de 135.000 millones de dólares en películas y series en la última década, lo que ha aportado más de 325.000 millones de dólares a la economía global.

«Solo en nuestras producciones, hemos creado más de 425.000 puestos de trabajo», indicó en un informe titulado ‘The Netflix Effect’ (‘El efecto Netflix’), en el que analiza el impacto de la plataforma de contenidos en línea y el aumento del consumo del entretenimiento bajo demanda.

Netflix se apoyó en proyectos como las cuatro temporadas de ‘El abogado del Lincoln’ para reforzar estas cifras: la serie en su conjunto aportó más de 425 millones de dólares a la economía de California, y otorgó empleo a más de 4.300 personas entre actores y técnicos.

Mientras que las cinco temporadas de la exitosa ‘Stranger Things’ «generaron más de 8.000 puestos de trabajo en producción, incluyendo a más de 200 especialistas de escenas de riesgo que trabajaron solo en la última temporada».

«Más de 3.800 proveedores de casi todos los estados contribuyeron a que la serie se hiciera realidad», precisó la empresa con sede en California.

Por su parte, títulos como la aclamada ‘Las guerreras del k-pop’, que se convirtió en la película más popular de todos los tiempos, contribuyó a su vez a generar un fenómeno cultural.

De hecho, el tema principal, ‘Golden’, se alzó con el primer Grammy para una canción de K-pop, y la película se llevó dos Óscar en la pasada edición de los premios. También la plataforma Duolingo «informó de un aumento del 22 % en el número de estadounidenses que estudian coreano y las reservas de vuelos a Corea del Sur se dispararon un 25 %», añadió.

«Durante la última década, las series y películas de Netflix han influido constantemente en lo que la gente lee, compra, escucha, come, viste y juega», reza el comunicado.

Títulos en idiomas distintos del inglés representan más de un tercio del total de visualizaciones, en comparación con menos de una décima parte hace una década, según datos de la plataforma.

Estas cifras se deben a la acogida que han recibido series como la española ‘La Casa de Papel’, la coreana ‘El juego del calamar’ o ‘Miércoles’, entre otros. EFE

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