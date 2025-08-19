The Swiss voice in the world since 1935

Neymar se explica ante las barras bravas del Santos durante una invasión del club

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 19 ago (EFE).- Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.

«Estamos intentando mejorar las cosas», dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales.

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.

Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía «elenco de finados».EFE

mp/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR