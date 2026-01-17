Nicaragua registró una inflación de 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años

2 minutos

San José, 17 ene (EFE).- Nicaragua registró una inflación del 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años, informó este sábado el Banco Central nicaragüense.

Con base en los datos reportados por el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la inflación acumulada en 2025, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,70 %, menor en 4,93 puntos porcentuales a la registrada en 2024 (2,84 %), detalló el banco emisor del Estado en un informe divulgado en Managua.

«La baja inflación es resultado de una política monetaria de estabilización cambiaria que mantiene el deslizamiento de la moneda en cero por ciento, una política de subsidios del Gobierno que ha estabilizado los precios de los combustibles y del transporte público, y de una inflación importada baja como parte de la desaceleración de la inflación internacional», explicó la entidad monetaria.

La inflación acumulada e interanual de 2,70 % también fue inferior a la de 2023 cuando cerró en 5,60 %, y a la de 2022 cuando se disparó hasta un 11,59 %, la cifra más alta desde 2008, de acuerdo con los datos oficiales.

La entidad monetaria subrayó que la inflación ha presentado una «tendencia a la baja» al pasar de 7,21 % en 2021 y 11,59 % en 2022, que coincidió con la pandemia de la covid-19, a 5,60 % en 2023, 2,84 % en 2024 y 2,70 % en 2025.

El Banco Central espera para el 2026 «que esta tendencia de baja inflación se mantenga, en un contexto de continuidad de políticas monetaria y fiscal coherentes y perspectivas positivas para el crecimiento económico y aumento de la oferta de bienes que incidirá positivamente sobre las expectativas de los agentes económicos», añadió.

El banco emisor del Estado aún no da a conocer el dato del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua en 2025.

Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilaría entre el 2 % y el 4 %, que al final cerró en 2,70 %.

Para 2026, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía nicaragüense de entre un 3 y 4 %, con una inflación del 2,70 %.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.EFE

