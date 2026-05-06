Nicaragua vuelve a nombrar a exalcaldesa de Managua como embajadora en Venezuela

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San José, 06 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, volvió a nombrar a la periodista Daysi Ivette Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos, como embajadora en Venezuela, informó este miércoles el Diario Oficial La Gaceta.

Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), había sido la embajadora de Nicaragua ante el Gobierno de Venezuela entre el 21 de marzo de 2023 y el 29 de enero de 2026.

La comunicadora fue removida de su cargo diplomático casi cuatro semanas después de la captura de Nicolás Maduro, y posteriormente fue designada como embajadora en Cuba, donde permaneció menos de dos meses.

En la víspera, el Ejecutivo sandinista cesó de su cargo a Isidro Antonio Rivera Guadamuz como embajador nicaragüense en Venezuela, puesto en el que se mantuvo menos de tres meses.

Rivera Guadamuz fue el tercer diplomático removido de la Embajada de Nicaragua en Venezuela después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Había sustituido a la diplomática Valezka Fiorella López, quien permaneció menos de un mes en el cargo.

López Herrera, que se desempeñaba como ministra consejera de la embajada de Managua en Caracas cuando fue ascendida, había sido nombrada embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro.

Ella sustituyó a la periodista Torres Bosques, quien a su vez había reemplazado en el cargo a Orlando José Gómez desde el 21 de marzo de 2023.

Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.

Sin embargo, tras la caída de Maduro, el pasado 3 de enero, Ortega y Murillo han sido más comedidos con el Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

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