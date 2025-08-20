The Swiss voice in the world since 1935

Nicolás García le da un oro a Ecuador en el fondo del patinaje de velocidad

Luque (Paraguay), 20 ago (EFE).- El patinador ecuatoriano Nicolás García aplicó su mejor estrategia este miércoles para ganar la medalla de oro en los 5000 metros por puntos individual masculino, en el marco del patinaje de velocidad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

García se colgó el metal dorado al puntuar 24 unidades, siete más que el colombiano Sebastián Florez, que se quedó con la plata, y catorce más que el chileno Gabriel Reyes.

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas finales en los 500 metros + distancia individual femenino, 500 metros + distancia individual masculino y 10000 metros eliminación individual femenino y masculino. EFE

