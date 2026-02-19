Nigeria y Alemania abogan por estrechar su cooperación para mejorar la seguridad del Sahel

Nairobi, 19 feb (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, abogaron por fortalecer su colaboración para mejorar la seguridad en la región del Sahel, informó este jueves la Presidencia nigeriana en un comunicado.

«El corredor del Sahel está en mal estado y necesita nuestro apoyo. Se requiere apoyo de inteligencia y reconocimiento», afirmó Tinubu durante una llamada telefónica que tuvo lugar el miércoles.

Durante la conversación, que duró nueve minutos, el mandatario nigeriano solicitó a Merz el suministro de «helicópteros usados» para apoyar las labores de inteligencia en la región, precisó la nota oficial.

Ambos líderes acordaron, asimismo, mejorar sus relaciones bilaterales en el sector de la energía y los ferrocarriles.

Tinubu destacó que el país necesita asistencia para implementar la Iniciativa de Energía Presidencial (un proyecto de distribución de energía por el territorio nacional), con el que se pretende abordar las deficiencias de la infraestructura energética.

Por su parte, Merz aseguró que la compañía alemana Siemens está dispuesta a ayudar, junto con la financiación del banco germano Deutsche Bank, según la Presidencia nigeriana.

La preocupación por la seguridad en el Sahel se debe a la amenaza de diferentes grupos armados y terroristas en varios países de la región.

Nigeria combate al grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

