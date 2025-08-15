Noboa declara como terrorista a Cartel de los Soles y pide indagar incidencia en Ecuador

1 minuto

Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de los bandas criminales a las que el mandatario ecuatoriano declaró la «guerra» desde inicios de 2024.

A través de un decreto, Noboa siguió la misma línea que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Departamento del Tesoro sancionó a finales de julio al Cartel de los Soles como entidad terrorista.

El mandatario ecuatoriano dio este paso cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista. EFE

