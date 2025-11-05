Noboa declara estado de excepción en 5 provincias y 3 municipios por alza de violencia

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 4 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la noche de este martes un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en cinco provincias y tres municipios por los altos índices de violencia que se registran en esos territorios.

La medida, que estará vigente por 60 días, se aplicará desde este miércoles en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, y en el municipio de La Maná, de la provincia de Cotopaxi; y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar.

El decreto ejecutivo en el que se hace oficial la decisión del mandatario se señala que los actos violentos de los grupos criminales organizados registrados en octubre se han concentrado en las cinco provincias antes mencionadas, «evidenciando extrema violencia».

Además, se indica que varios de los asesinatos reportados en el último mes son el resultado de disputas entre bandas criminales y no como consecuencia de la delincuencia común, que los ataques se han realizado con explosivos y en lugares públicos y que estos «se han intensificado por distintas capturas de cabecillas de los grupos criminales» y «golpes a la actividad minera ilegal».

Se pone como ejemplo el carro bomba que explotó el pasado 14 de octubre en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Noboa, en Guayaquil, que dejó un muerto y treinta heridos, y que el Gobierno sospecha que podría haber sido perpetrado por Los Lobos, el grupo criminal más grande del país.

Mientras que en el caso de La Maná, Las Naves y Echeandía, se afirma que son considerados como «territorios estratégicos y de resguardo» para las bandas criminales, debido principalmente a su cercanía con las provincias más conflictivas.

Con esta declaratoria, Noboa ordena suspender los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia para que las fuerzas de seguridad puedan realizar inspecciones, allanamientos y requisas durante operaciones contra el crimen organizado y también puedan analizar y recopilar mensajes, comunicaciones y cartas vinculados a estos grupos.

Algunas zonas de Ecuador han vivido bajo sucesivos estados de excepción decretados por Noboa después de que en enero de 2024 declaró un «conflicto armado interno» para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar «terroristas».

Sin embargo, estas acciones no han logrado bajar el nivel de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, y que en este 2025 se ha intensificado, al registrar un promedio de un asesinato por hora. EFE

cbs/gad