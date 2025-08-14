The Swiss voice in the world since 1935

Noboa envía a Corte Constitucional cuatro preguntas del referéndum previsto para diciembre

Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a estudio de la Corte Constitucional (CC) cuatro preguntas del referéndum que, tentativamente, prevé que se realice el próximo 14 de diciembre, y sobre el que había anticipado siete preguntas, entre ellas la relativa a la eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país.

Las cuatro cuestiones enviadas, figuran en un documento de 34 páginas en el que justifica y desarrolla cada una de las preguntas, que se refieren a la contratación de horas por turismo, a la reducción del número de asambleístas, a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a permitir que los jueces de la CC puedan ser sujetos de juicio político.

El envío de las preguntas, conocido este jueves, se produjo un día después de que Noboa liderara una nutrida marcha, en Quito, capital del país, en rechazo a la decisión de la CC de suspender de manera temporal algunos artículos de las leyes promovidas por el mandatario contra la inseguridad y el crimen organizado, rodeadas de polémica al acumular numerosas denuncias por posibles vulneraciones de derechos fundamentales. EFE

