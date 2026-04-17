Nueva defensora del pueblo promete sumarse al programa para el diálogo en Venezuela

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Caracas, 17 abr (EFE).- La nueva defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, aseguró este viernes que su institución trabajará por la defensa de los derechos humanos y en conjunto con el Programa para la Convivencia y la Paz, creado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para dialogar con distintos sectores del país y buscar la paz en «todas sus dimensiones».

«La Defensoría asumirá la defensa de los derechos humanos en todas las vulnerabilidades», declaró González Lobato a la prensa desde la sede de su institución tras reunirse con representantes del Programa para la Convivencia y la Paz, aunque no dio detalles sobre lo conversado.

Se trata de «un mensaje de coordinación interinstitucional para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos y venezolanas», según dijo la nueva defensora del pueblo, quien fue designada por el Parlamento, controlado por el chavismo, la semana pasada.

En este contexto, abogó por construir confianza y disminuir la conflictividad en Venezuela, aunque no desarrolló cómo espera conseguirlo.

«Todos tienen derecho a expresar su desacuerdo, a manifestarse, pero tiene que haber orden, tiene que haber reglas para que no haya ningún motivo de que el conflicto escale. Es decir, la paz se logra si realmente hay normas de convivencia», subrayó.

A su lado, el coordinador del Programa para la Convivencia, Ernesto Villegas, dijo que coincidió con la defensora en que «no se trata de ignorar ni acabar con una varita mágica con los conflictos, sino canalizarlos».

«Les hemos entregado una información sobre los asuntos que personas interesadas, como familiares privados de libertad, nos han confiado», dijo Villegas.

El pasado jueves, la defensora del pueblo se comprometió a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos, así como a visitar las cárceles del país, tras recibir a representantes gremiales que protestaron el lunes frente a su institución.

En una nota de prensa, la Defensoría del pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a «revisar las demandas» presentadas por los sindicalistas y también a «organizar visitas de inspección» en las cárceles para «verificar las condiciones de reclusión».

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia consideró el jueves que las recientes designaciones del fiscal general Larry Devoe, también la semana pasada, y de la defensora del pueblo nacen con un «vicio de origen que debilita la confianza en ambas instituciones». EFE

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