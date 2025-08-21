Nueva ejecución por terrorismo eleva a mas de 250 los ajusticiados en 2025 en Arabia Saudí

El Cairo, 21 ago (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este jueves a un ciudadano saudí condenado a muerte por terrorismo, lo que eleva a más de 250 personas la cifra de ajusticiados en el reino árabe durante 2025, en su mayoría por delitos relacionados con las drogas.

Según un comunicado del Ministerio de Interior saudí, la nueva ejecución se realizó en la Región Oriental de Arabia Saudí contra un ciudadano condenado por «unirse a una organización terrorista extranjera y participar, junto con otras personas buscadas, en el secuestro y asesinato de un juez».

También por haber «disparado y arrojado granadas al personal de seguridad (del reino) con la intención de matarlos», apuntó la nota sin dar a conocer fechas de los hechos, ni de la detención o el juicio del ajusticiado.

El pasado 13 de agosto, la ONG saudí ALQST denunció que al menos 250 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de 2025, de ellas 167 por delitos relacionados por las drogas, e indicó que 122 del total eran ciudadanos extranjeros de 11 países.

Hasta el 5 de agosto, las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025, con 22 ejecuciones solo la semana anterior, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve, que alertó que el número de ejecuciones este año superaría todos los récords anteriores si estas continúan al mismo ritmo.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos. EFE

