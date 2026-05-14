Nueva York revisa a la baja otra vez el costo del transporte para el Mundial

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El precio de los trenes y autobuses que conectan Nueva York con el estadio MetLife, en el vecino estado de Nueva Jersey, sede de los partidos del Mundial 2026, fue revisado de nuevo a la baja, anunciaron las autoridades locales y los organizadores.

Los billetes de tren, medio de transporte que deberán utilizar 40.000 aficionados por partido, costarán 98 dólares ida y vuelta, indicó la gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en X el martes por la noche.

Inicialmente, el precio de un boleto de ida y vuelta iba a ser de 150 dólares, frente a 12,90 dólares en tiempos normales, lo que provocó una oleada de críticas, ya que el elevado coste de las entradas para los juegos ha sido también muy cuestionado.

La participación de patrocinadores privados, en particular, permitió en un primer momento reducir esta tarifa a 105 dólares.

El fuerte aumento de los precios, calificado de «arbitrario» por la FIFA, fue justificado por la empresa de transporte de Nueva Jersey (NJ Transit) por la necesidad de compensar los 48 millones de dólares de costes de instalación y de seguridad de trenes dedicados al estadio.

Los autobuses fletados por el comité local de organización, anunciados a 80 dólares ida y vuelta, costarán únicamente 20 dólares, informaron dicha entidad y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado el miércoles.

Los espectadores que ya hayan comprado sus billetes serán reembolsados.

El número de autobuses también se ha incrementado para transportar ya no a 10.000 personas, sino a 12.000 o 18.000, según el partido de la Copa del Mundo, que comenzará en menos de un mes, el 11 de junio.

Hay muy pocas plazas de aparcamiento previstas alrededor del estadio MetLife, situado a unos quince kilómetros de Manhattan, y son muy caras.

La capacidad del recinto, que acogerá en particular la final el 19 de julio, es de 78.000 espectadores.

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