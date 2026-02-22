Nueva Zelanda conmemora el 15º aniversario del terremoto de Christchurch

Bangkok, 22 feb (EFE).- Nueva Zelanda conmemoró este domingo el 15º aniversario del devastador terremoto de magnitud 6,3 que sacudió Christchurch, la segunda ciudad más poblada del país, donde murieron 185 personas a causa del temblor, que causó daños en miles de edificaciones, centenares de las cuales tuvieron que ser demolidas.

Las autoridades neozelandesas organizaron este domingo un acto público en Christchurch, situada en la Isla Sur, para conmemorar el aniversario del sismo del 22 febrero de 2011, recogió la emisora Radio New Zeland (RNZ).

Durante la ceremonia, los asistentes guardaron un minuto de silencio y se leyeron los nombres de los 185 fallecidos a causa del terremoto, entre ellos extranjeros japoneses, rusos, chinos, tailandeses, filipinos y una mujer peruana que dirigía una escuela en la ciudad neozelandesa.

Del total de 185 víctimas mortales, 115 fallecieron a causa del derrumbe del edificio de seis plantas de Canterbury Television (CTV), que posteriormente se incendió, recordó hoy RNZ.

Las autoridades informaron en 2017 que no procesarían a los presuntos responsables de lo que catalogaron como negligencia, pues se revelaron importantes deficiencias en el diseño del edificio, recogió el mencionado medio.

Tras una investigación de cuatro años, la Policía alegó falta de pruebas suficientes para proceder con cargos.

Nueva Zelanda, con una población de más de cinco millones de habitantes, se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los cuales entre 100 y 150 tienen la suficiente intensidad como para ser percibidos.

El sismo del 22 de febrero de 2011 causó asimismo daños en 30.000 edificios. EFE

