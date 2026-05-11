Nuevas sanciones británicas contra «la propaganda» de Rusia

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El gobierno británico anunció el lunes sanciones contra decenas de personas y organizaciones acusadas de estar implicadas en campañas de desinformación a favor de Rusia y en el traslado forzoso de niños ucranianos.

Entre los 85 individuos y entidades afectados, 49 personas trabajan para una agencia llamada Social Design Agency (SDA) como «redactores, traductores y creadores de vídeos que difunden la propaganda falsa del Kremlin» en redes sociales, según un comunicado del Ministerio británico de Exteriores.

Una treintena más están «implicadas en la deportación forzosa, el adoctrinamiento y la militarización de niños ucranianos».

El Foreign Office anunció además una partida de 1,2 millones de libras (1,4 millones de euros) para «ayudar a identificar a los niños ucranianos y devolverlos a sus hogares».

Según el gobierno británico, 200.000 niños ucranianos han sido «trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios temporalmente ocupados».

Estas sanciones son «un paso firme para exponer y perturbar las acciones de Rusia para interferir, socavar la democracia y destruir el futuro de Ucrania mediante la deportación y el adoctrinamiento abyecto de niños», declaró la ministra británica den Relaciones Exteriores, Yvette Cooper.

La Social Design Agency fue identificada en 2022 como origen de contenidos en la operación de influencia Doppelgänger, que consiste en crear sitios web falsos que imitan medios europeos para difundir artículos prorrusos y antioccidentales.

«La SDA recibió la misión, financiada por el Kremlin, de llevar a cabo una serie de operaciones de injerencia diseñadas para socavar la democracia y debilitar el apoyo a Ucrania», según el ministerio británico.

En total, más de 3.300 organizaciones e individuos vinculados a Rusia han sido sancionados por Reino Unido.

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