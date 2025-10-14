Nueve embajadores presentan sus cartas credenciales en el inicio de su misión en Bolivia

2 minutos

La Paz, 14 oct (EFE).- Los embajadores de Ecuador, Francia, Palestina, Paraguay, Canadá, Malasia, Armenia, Argelia y Bielorrusia presentaron este martes sus cartas credenciales al mandatario boliviano, Luis Arce, en un acto que marca el inicio de su labor diplomática en Bolivia.

El acto protocolar se realizó en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, sede del poder Ejecutivo, con la participación del presidente Arce, quien dejará el cargo el próximo 8 de noviembre, y de la ministra de Exteriores, Celinda Sosa.

«La presentación de las cartas credenciales representa un paso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones de amistad, respeto mutuo y cooperación entre Bolivia y los países hermanos que hoy se hacen presentes a través de sus embajadores», declaró Sosa, citada en un comunicado de la Cancillería.

El nuevo embajador de Ecuador, Jaime Augusto Barberis, quien cumplió esa misma función anteriormente en Hungría y Japón, fue el primero en entregar sus documentos al mandatario boliviano.

El nuevo embajador de Francia es Olivier Fontan, quien a finales de agosto ya había entregado sus copias de estilo a la Cancillería boliviana.

El jefe de misión de Palestina es Ahmed F. S. Alasaad, país al que Bolivia reconoce como Estado y cuya causa ha respaldado durante el mandato de Arce, tras el inicio de la contraofensiva israelí sobre Gaza hace más de dos años.

El nuevo embajador de Paraguay es Enrique José Guerrero Clari, designado a mediados de año, quien asume el cargo con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover el desarrollo económico y social, según su plan de trabajo presentado ante el Parlamento de su país.

El nuevo embajador concurrente de Canadá es Jean-Dominique Ieraci, al igual que los representantes de Malasia, Ahmed Irham bin Ikmal Hisham; de Armenia, Mariam Gevorgyan; de Argelia, Abdelaziz Benali Cherif; y de Bielorrusia, Dzmitry Dzeravinski, quienes también cumplirán funciones en otros países.

Durante la ceremonia, cada embajador dispuso de un breve espacio para conversar con el presidente Arce y la canciller Sosa. EFE

