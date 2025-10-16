Nuevo dirigente militar de Madagascar niega haber dado un «golpe de Estado»

El coronel Michael Randrianirina insistió el jueves, en la víspera de su toma de posesión como nuevo dirigente de Madagascar, que la toma del poder tras la huida del presidente Andry Rajoelina de la isla «no fue un golpe de Estado».

El mandatario depuesto confirmó por primera vez que abandonó el país tras semanas de protestas que desembocaron en la toma del poder por parte de una unidad militar.

«Un golpe de Estado es cuando los soldados entran en el palacio presidencial con armas. Disparan. Hay derramamiento de sangre (…) Esto no es un golpe de Estado», declaró el jueves a la prensa el coronel Randrianirina, que tiene previsto jurar el cargo el viernes.

Su nombramiento como presidente por parte del máximo órgano judicial del país demuestra, según él, que no ha «tomado el poder». «Me han dado el poder, me han transferido el poder, es diferente», insistió el militar.

La destitución de Rajoelina se produjo tras un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

El dirigente partió de la isla entre el 11 y 12 de octubre después de que «se hicieran amenazas explícitas y extremadamente serias contra la vida del jefe de Estado», indicó la presidencia en un comunicado la noche del miércoles.

Las amenazas se dieron en momentos en que Rajoelina debía realizar un viaje internacional oficial, según el comunicado.

Medios de prensa informaron que el líder de 51 años fue evacuado el domingo en un avión militar francés. El lunes dijo que se había refugiado en un «lugar seguro», sin dar más detalles.

Rajoelina, quien llegó al poder en 2009 tras un golpe apoyado por los militares, acusó a la Asamblea Nacional de aliarse con los militares para removerlo de la presidencia.

La comunidad internacional expresó alarma con los acontecimientos y el secretario general de la ONU condenó «el cambio inconstitucional de gobierno en Madagascar» en un comunicado emitido el jueves por su portavoz.

La Unión Africana anunció el miércoles la suspensión de Madagascar del bloque.

Madagascar es la última de varias excolonias francesas africanas en caer bajo control militar desde 2020, luego de los golpes en Malí, Burkina Faso, Níger, Gabón y Guinea.

