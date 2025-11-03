Nuevo ministro del Interior de Milei descarta dialogar con el gobernador de Buenos Aires

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- El nuevo ministro argentino del Interior, Diego Santilli, descartó este lunes dialogar con el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no haber adherido al ‘Pacto de Mayo’, firmado el 9 de julio de 2024 por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores aliados, y por haber adoptado medidas contrarias al Gobierno nacional.

«No adhirió al ‘Pacto de Mayo’ y subió impuestos después de las elecciones”, dijo Santilli en una entrevista con el canal A24 al referirse a la postura de Kicillof y a la posibilidad de diálogo tras la amplia victoria legislativa del oficialismo el 26 de octubre.

“¿Va a votar el Código Penal para garantizar tolerancia cero con los delincuentes en la provincia? ¿Va a estar con la Argentina o con su micromundo ideológico?”, se preguntó Santilli.

Kicillof, tras no ser convocado la semana pasada a una reunión del presidente con varios gobernadores, publicó el sábado una carta dirigida a Milei en la que cuestionó el modelo económico nacional y reiteró su pedido de diálogo federal.

“No es buena señal excluir a los gobernadores que considera ´enemigos´. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina», escribió.

Santilli afirmó que su gestión estará centrada en “las reformas que vienen y en la articulación con gobernadores e intendentes para sacar adelante los proyectos que el país necesita”.

El Gobierno planea, en la segunda parte de su gestión, aprobar el presupuesto, las reformas laboral y fiscal, y un nuevo Código Penal, tras consolidar su representación en el Parlamento.

El funcionario adelantó que trabajará con el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir una agenda de sesiones extraordinarias en el Congreso.

Señales de apoyo

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el domingo por la tarde la asunción de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y la mayoría del arco político de derecha se mostró conforme con su incorporación.

Santilli contó en la entrevista con A24 que, tras hablar con Milei, mantuvo un diálogo con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien luego le felicitó públicamente.

«Confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”, escribió Macri en la red social X.

También recibió reconocimientos del asesor presidencial Santiago Caputo, del ministro de Economía Luis Caputo, de Adorni y de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) , Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quienes destacaron su capacidad de diálogo.

Santilli, de 58 años y dirigente de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), reemplazará al frente del Ministerio del Interior a Catalán, quien dimitió en la noche del viernes, pocos minutos después de que renunciara Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

La lista liderada por Santilli, quien es diputado nacional desde finales de 2021, fue la más votada en la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a consolidar el amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional.EFE

