Nuevo partido de izquierda cofundado por Jeremy Corbyn en Reino Unido opta por dirección colegiada

Un nuevo partido político británico de izquierda, cofundado por Jeremy Corbyn, votó este domingo a favor de una dirección colegiada, en su congreso inaugural celebrado en Liverpool este domingo.

En el congreso fundacional, el funcionamiento del nuevo partido bautizado Your Party, fue aprobado por el 51,6% de los militantes, tras una cita que reunió a miles de personas.

Corbyn, de 76 años, abandonó el partido laborista y junto a Zarah Sultana, de 32 años, impulsaron esta nueva formación. Pero ambos dirigentes ya han mostrado diferencias, incluida la forma de funcionamiento del nuevo partido.

Corbyn defendía que el partido fuera dirigido por una persona, pero en el congreso inaugural la fórmula colegiada, que defendía Sultana, se impuso por una mayoría ajustada.

«Desde el primer día luché por la máxima democracia para los miembros», afirmó Sultana que declaró que está «emocionada» de que los miembros de la formación se decantaran por un liderazgo «colectivo».

Sultana intentó limar las asperezas y declaró además que se siente muy honrada de fundar este nuevo partido junto a Corbyn, ya que afirmó que siente una gran «admiración y respeto» hacia el dirigente.

El nuevo partido se enfrenta al desafío de ganar espacio político frente al Partido Verde, encabezado por el carismático líder Zack Polanski, 30 años más joven que Corbyn, que está captando a la mayoría de los desencantados del laborismo.

