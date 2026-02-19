Nuevo presidente de Perú convoca a Palacio a dirigentes del Banco Central y de la Policía

Lima, 19 feb (EFE).- El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, convocó a Palacio de Gobierno este jueves, en su primer día en el cargo, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

Así lo anunció la Presidencia en redes sociales, donde indicó que como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, Balcázar recibirá este jueves a las 18:00 hora local (23.00 hora GMT) al jefe del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.

«Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población», agregó el Ejecutivo.

El Congreso de Perú eligió en la noche del miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

En su primer discurso ante el pleno, cerca de la media noche, aseguró que su Gobierno mantendrá la actual política económica, porque consideró que «no se puede llevar» a su país «a ensayos económicos».

Anunció, en ese sentido, que iba a conversar con Velarde, para saber «qué posibilidades hay de un mejoramiento económico» en su país. EFE

