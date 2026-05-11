Nuevo teletón de Unicef en República Dominicana recauda más de 24.7 millones de pesos

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Santo Domingo, 10 may (EFE).- La sexta edición del teletón ‘Juntos por la Niñez’, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la República Dominicana, recaudó este domino 24,752,000 de pesos, que en esta ocasión se destinarán al fortalecimiento del proyecto ‘Mamá Canguro’, implementado junto al Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Salud Pública, una iniciativa clave para la atención de bebés prematuros o con bajo peso al nacer.

Los recursos también servirán para apoyar otras acciones a favor de los derechos de la niñez en el país, precisó Unicef, que destacó que gracias al trabajo articulado con sus aliados se ha logrado reducir la mortalidad neonatal y más de 3,700 bebés prematuros han logrado sobrevivir gracias a la iniciativa ‘Mamá Canguro’.

La actividad se transmitió a través de la estatal Radio Televisión Dominicana (RTVD) Canal 4 y de una veintena de medios nacionales.

El teletón fue conducido por la embajadora de Buena Voluntad de Unicef Jatnna Tavárez y contó con la participación de representantes de la cultura y el espectáculo del país, entre ellos, Manny Cruz, Jandy Ventura, Manuel y Hermés Meccariello, Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule. EFE

mf