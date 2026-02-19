Nuevo titular de Supremo en Paraguay dice que buscará mayor eficiencia del Poder Judicial

2 minutos

Asunción, 19 feb (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Paraguay (CSJ) eligió este jueves como su presidente para el periodo 2026-2027 al magistrado Alberto Martínez, quien anticipó el interés de las nuevas autoridades de promover una «mayor eficiencia» en el Poder Judicial.

«Tenemos una serie de iniciativas que vamos a desarrollar durante este año con la ayuda de todos y que pasan principalmente por dotar al Poder Judicial de una mayor eficiencia en el ámbito de la gestión», declaró el funcionario al canal ABC TV.

Además de Martínez, la máxima instancia judicial eligió como vicepresidente primero al magistrado Luis María Benítez y como vicepresidente segundo a Gustavo Santander Dans.

El nuevo presidente reemplazará a César Diesel, quien asumió el cargo en enero de 2025.

Martínez señaló como un «desafío muy grande» del Poder Judicial el impulsar el Registro Unificado Nacional, que funciona desde enero pasado y reúne en una sola institución a la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el funcionario, se trata de «una herramienta importantísima para el desarrollo económico del país y va a apuntar finalmente a iniciar el proceso de depuración de los inmuebles que presenten problemas registrales».

Además, el nuevo presidente de la Corte Suprema destacó, citado en un comunicado, el compromiso de esa instancia con la justicia.

«Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo», argumentó. EFE

