Nuevos arrestos de miembros de la oposición en Turquía

La policía turca arrestó el viernes a 44 personas en el municipio opositor de Estambul, incluyendo al alcalde del distrito central de Beyoglu y a varios de sus asesores, informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

Esta nueva oleada de detenciones por «corrupción» hace parte de una serie de arrestos llevados a cabo durante meses contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), el principal partido de la oposición turca.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado y encarcelado en marzo.

Su arresto desató protestas sin precedentes en los últimos años en el país.

El presidente del CHP, Özgür Özel, dijo el viernes en X que «en 149 días, la justicia no ha logrado presentar una acusación». Y agregó en tono de burla que «sólo tienen acusaciones calumniosas, como ‘escuché esto’ «.

Para él, «esta operación es una venganza que pretende ocultar el daño causado (al país) por la banda del partido AKP» de Erdogan, en el poder desde 2002.

Además de Imamoglu y el alcalde de Beyoglu, Inan Güney, nueve de los 26 alcaldes de distrito de Estambul, pertenecientes al CHP fueron arrestados y encarcelados desde octubre, la mayoría por corrupción, acusación que niegan.

Otros alcaldes miembros de las filas de la CHP de varias ciudades de todo el país también han sido arrestados.

Según los analistas, el gobierno intenta debilitar al CHP, claro vencedor de las elecciones locales de la primavera de 2024, a costa del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista-conservador) del presidente Erdogan.

