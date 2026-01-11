Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano

afp_tickers

El ejército de Israel realizó nuevos bombardeos este domingo tras una nueva «orden de evacuación» de una aldea del sur de Líbano por ataques contra infraestructura del grupo Hezbolá, indicó la agencia de prensa libanesa Ani.

Estos ataques ocurren luego de que el ejército libanés anunció el jueves que completó el desarme del Hezbolá pro-iraní en el sur de Litani, a unos 30 km de la frontera con Israel, conforme al acuerdo de cese el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y el movimiento libanés.

Ani informó que «aviones de combate enemigos lanzaron más de diez bombardeos» en la localidad de Kafr Hata (sur), situada al norte del río Litani, causando «importantes daños» en edificios.

Antes, el portavoz en árabe del ejército israelí, coronel Avichay Adraee, dijo en X que se atacaría «próximamente una infraestructura militar» de Hezbolá en la aldea de Kafr Hata, «en respuesta a sus intentos ilegales de restablecer sus actividades en la región».

La Agencia Nacional de Información del Líbano informó de ataques israelíes contra las localidades de Mahmudiyeh, al-Dimasqiyeh y al-Bureij, así como otros en la región de Jezzine, sin que se reporten víctimas.

La mayoría de las localidades alcanzadas por los ataques del domingo, así como Kafr Hata, se encuentran sin embargo al norte del Litani.

El ejército israelí ya había comunicado el jueves y el viernes ataques contra Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano, dirigidos contra «depósitos de armas y un sitio de producción de armamento, utilizados para la restauración y el refuerzo militar».

Líbano es sometido a una fuerte presión por parte de Estados Unidos para desarmar a Hezbolá, debilitado tras la guerra con Israel.

