Nusantara: la nueva capital de Indonesia corre el riesgo de ser un «elefante blanco»

Un año después de su inauguración, Nusantara, la ciudad construida para ser la nueva capital de Indonesia, atrae a turistas y obreros, pero su imponente palacio presidencial y sus modernas avenidas permanecen en silencio.

Este proyecto, heredado del expresidente, Joko Widodo, se enfrenta a recortes de presupuesto, retrasos y no es la prioridad del nuevo gobierno que está más centrado en planes sociales.

Ahora se ciernen las dudas sobre si esta ciudad -construida en la selva de Borneo para sustituir a Yakarta, una urbe superpoblada y amenazada por la subida del nivel del mar- alcanzará algún día el potencial con que se concibió.

«La voluntad política con respecto a la IKN parece débil en la actualidad», explica Dedi Dinarto, socio de la consultora de políticas públicas Global Counsel, en referencia al nombre oficial de la nueva capital: Ibu Kota Nusantara («Nusantara, ciudad capital»).

El presidente Prabowo Subianto «apuesta claramente por la ayuda social en su lugar», añadió.

Por el momento, poco más de 1.000 empleados de la municipalidad viven en Nusantara, junto a cerca de 100 funcionarios del gobierno y trabajadores de servicios médicos.

Estas cifras están muy lejos de los 12 millones de habitantes que tiene Yakarta y del objetivo de llegar a 2 millones de residentes para 2045.

Prabowo solo mencionó Nusantara una vez, en su primer discurso sobre el estado de la nación, y redujo la financiación del proyecto.

Los presupuestos oficiales muestran un recorte desde los 43,4 billones de rupias (2.660 millones de dólares) en 2024 a solo 6,3 billones de rupias en 2026. Las autoridades habían solicitado más de 21 billones para el próximo año.

La financiación extranjera también ha resultado difícil de conseguir, a pesar de las propuestas a sus aliados de Oriente Medio y Asia.

«Prabowo considera que este no es su legado. No es su gran proyecto y tiene otros programas que quiere impulsar», declaró bajo condición de anonimato a la AFP un funcionario involucrado en la construcción de la ciudad.

– Traslado antes de 2029 –

El expresidente Widodo relanzó el proyecto de traslado de la capital durante su segundo mandato. Pero, a pesar de los esfuerzos por acelerar las obras, la ciudad no se inauguró como nueva capital en 2024, tal y como estaba previsto.

«Con Joko Widodo, todo iba muy rápido; ahora, con Prabowo (…) no es tan rápido», constató Sofian Sibarani, el diseñador urbano que concibió la ciudad.

Solo 800 de las 6.600 hectáreas destinadas a edificios Gubernamentales se han urbanizado o preparado para la construcción, precisó.

Sin embargo, los responsables de Nusantara se muestran optimistas.

Según Basuki Hadimuljono, jefe de la administración local, los proyectos en la zona que alberga el palacio y los ministerios «ya están completados en un 97%-98%».

En su opinión, Prabowo quiere mudarse allí en 2028 antes de las próximas elecciones presidenciales previstas para 2029, una vez que se hayan terminado las zonas legislativa y judicial.

Como presidente electo, Prabowo dijo que quería «continuar, y si es posible terminar», el traslado de la capital.

Pero desde que asumió el cargo en octubre pasado, no ha mostrado voluntad de firmar el decreto presidencial necesario para el traslado oficial de la capital.

Algunos empleados del gobierno se muestran poco entusiastas con la idea de trasladarse a una ciudad inacabada y situada a más de 1.000 kilómetros de Yakarta.

En cuanto a la infraestructura pública, no todo está listo: es cierto que hay tres hospitales en funcionamiento, así como cafeterías, pero el aeropuerto está a la espera de la luz verde para recibir vuelos comerciales. También falta que se levanten un centro comercial y un cine.

– «Feliz y orgulloso» –

«Estoy feliz y orgulloso, IKN es realmente genial», aseguró en cambio Ronald Telaumbanua, de 38 años, llegado desde la isla de Célebes y que forma parte de las decenas de turistas que han venido a descubrir el lugar.

El palacio presidencial, con una arquitectura inspirada en el mítico pájaro Garuda, es un imán para los fotógrafos. Por el contrario, el exuberante centro verde de la ciudad ofrece pocas atracciones más.

Las empresas que contaban con un auge de las visitas confiesan tener dificultades.

«Con Jokowi había muchos trabajadores y muchas visitas», aseguró Abduh Rajab, de 57 años, vendedor de golosinas.

«Después, mis ingresos bajaron mucho, casi un 60%. Pero tengo que seguir siendo optimista. Espero que la construcción continúe», contó.

Para Dedi, es probable que Prabowo siga centrado en sus grandes programas, como el de comidas gratuitas para los estudiantes.

«Esto significa que la IKN no va a tener un desarrollo espectacular a corto plazo», advirtió.

«Sin un impulso fuerte, corre el riesgo de convertirse en un ‘elefante blanco'», lamenta.

