Nvidia niega que existan puertas traseras en sus chips tras nuevas alusiones en China

2 minutos

Pekín, 11 ago (EFE).- El gigante tecnológico estadounidense Nvidia negó que sus chips H20 incluyan “puertas traseras” que permitan el acceso o control remoto, en respuesta a recientes comentarios publicados por Yuyuan Tantian, una cuenta oficial afiliada a la cadena estatal china CCTV en la red social Weibo.

Nvidia explicó en un comunicado citado por Yuyuan Tantian que la ciberseguridad es de una “importancia crucial” para la empresa y que «no pone puertas traseras en sus chips para dar a nadie acceso o control en remoto”.

Un día antes, el 10 de agosto, Yuyuan Tantian había señalado que algunos expertos consideran técnicamente factible incorporar en procesadores de inteligencia artificial funciones como rastreo, localización o apagado remoto.

La publicación detallaba que esas funciones podrían incluir el bloqueo de licencias para inhabilitar el chip en caso de uso no autorizado, el rastreo de ubicación mediante la comunicación con servidores de referencia, la monitorización de parámetros como estado, tareas de entrenamiento o volumen de cálculo y la limitación de uso en grandes clústeres o supercomputadoras, restringiendo la ejecución a modelos o código aprobados previamente.

Estas afirmaciones se suman al contexto de finales de julio, cuando la Administración del Ciberespacio de China (CAC) convocó a Nvidia para que explicara supuestos riesgos de seguridad en el H20, un modelo adaptado para el mercado chino a raíz de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados.

En esa ocasión, la CAC solicitó a la empresa presentar pruebas que respalden su afirmación de que el producto no contiene «puertas traseras».

La polémica llega apenas semanas después de que Pekín celebrara que Washington había vuelto a dar permiso a Nvidia para vender los mencionados chips en el país asiático, después de que lo restringiera en el marco de la guerra comercial que libran ambas potencias.

No obstante, Nvidia, junto con AMD, ha acordado pagar a Estados Unidos el 15 % de sus ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, según informaron fuentes cercanas al acuerdo al diario The New York Times.

El H20 es una de las versiones con menos potencia adaptadas por Nvidia para el mercado chino, tras las limitaciones aplicadas en los últimos años por Washington a los chips avanzados utilizados en IA, un sector considerado estratégico tanto por EE.UU. como por China, país que todavía es dependiente de terceros en este renglón. EFE

