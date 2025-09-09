OCDE: El 25 % de los universitarios brasileños abandonan sus estudios en el primer año

Redacción Internacional, 9 sep (EFE).- Una cuarta parte de los universitarios brasileños abandonan sus estudios en el primer año de carrera, según un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El ‘Panorama de la Educación 2025’ detalla que el 25 % de los estudiantes en Brasil abandonan sus estudios universitarios durante el primer año, doce puntos por encima de la media de la OCDE, organización a la que el país sudamericano aspira a unirse.

Además, el 76 % de los universitarios de nuevo ingreso en Brasil se tomaron un año sabático antes de comenzar sus estudios superiores, frente al 44 % de la media de los países analizados en el informe.

Tan solo el 38 % de los estudiantes completan sus estudios universitarios en el periodo establecido (cinco puntos por debajo de la media de la OCDE), cifra que asciende al 49 % tres años después del plazo estipulado (21 puntos por debajo del conjunto).

Existe una brecha de género entre los estudiantes que completan sus estudios universitarios: el 53 % de las brasileñas completan su carrera tres años después del plazo estipulado, frente al 43 % de sus compañeros hombres.

El informe de la OCDE alerta de que el sistema de admisión a las universidades brasileñas, por el que los resultados en los exámenes de acceso (que son individuales para cada centro) pueden usarse para determinar el apoyo económico a los estudiantes, supone una barrera para aquellos que provienen de entornos desfavorecidos.

Los datos presentados por la OCDE recogen que la población brasileña de entre 25 y 64 años con estudios superiores percibe salarios un 148 % superiores que aquellos que sólo alcanzaron la educación secundaria superior, una diferencia mucho mayor que la media del conjunto de países (54 %).

A nivel de empleo, el 10 % de los adultos jóvenes (25-34 años) en Brasil que no tienen estudios secundarios están desempleados, frente al 5 % de los que poseen estudios superiores, cifras similares al promedio de la OCDE (13 y 5 %, respectivamente).

El gasto público en educación, por debajo de la media

El gasto público por estudiante en Brasil es de 3.762 dólares, un tercio del conjunto de la OCDE.

Aunque la cifra es superior a la de otros países latinoamericanos como México o Perú, es inferior a la de otros de la región como Argentina, Chile y Costa Rica.

En los niveles superiores de enseñanza, la inversión es de 3.765 dólares, muy por debajo de los 15.102 del promedio de países analizados en el estudio.

Sin embargo, si se expresa la inversión pública total como porcentaje del PIB brasileño, el país destina un 4,3 % de su economía a financiar la educación, lo que lo sitúa por encima de la media de la OCDE (3,6 %). EFE

