Oceania Cruises lanza dos viajes de seis meses alrededor del mundo para 2028 y 2029

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Miami (EE.UU.), 6 may (EFE).- La compañía estadounidense Oceania Cruises anunció este miércoles el lanzamiento de dos itinerarios de unos seis meses alrededor del mundo para 2028 y 2029 a bordo de su nuevo barco, Aurelia, que además hará otros dos viajes de más de dos meses por Europa, Sudamérica y la Antártida.

El barco Aurelia, que debutará en noviembre de 2027, contará con menos de 500 pasajeros y una tripulación de 400 personas, en la categoría de lujo en viajes prolongados.

Entre los destinos destacados habrá escalas en la isla Bora Bora de la Polinesia francesa, Sídney (Australia), Tokio, Singapur, Bombai (India), Sevilla (España) y Burdeos (Francia), además de programas terrestres hacia Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania) y el Taj Mahal (India).

El itinerario partirá de Miami (EE.UU.) en enero de 2028 rumbo a Nueva York en julio, atravesando el Canal de Panamá, el Pacífico, Asia, Medio Oriente y Europa antes de cruzar el Atlántico.

El viaje de 2029 partirá de Los Ángeles (EE.UU.) en enero de 2029 y finalizará en Nueva York en julio de 2029, recorriendo América, el Pacífico, Asia, África y Europa.

Aurelia, que hará dos viajes de 180 días, está diseñado para viajes globales de larga duración, dijo en un comunicado Jason Montague, director de Lujo de Oceania Cruises, que forma parte del grupo Norwegian Cruise Line Holdings.

Subrayó que es la primera vez que lanza simultáneamente dos cruceros mundiales.

La compañía también anunció este miércoles dos itinerarios de 70 días conocidos como ‘Grand Voyages’: uno de más de dos meses por el norte de Europa y otro de más de dos meses por Sudamérica y la Antártida.

La naviera señaló que estos viajes forman parte del debut del Oceania Aurelia en su temporada inaugural, que comenzará en noviembre de 2027 con itinerarios por el Mediterráneo. EFE

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