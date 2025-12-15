Oficialistas salen a las calles a protestar contra el proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- Militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) de Honduras salieron este lunes a las calles para protestar contra el proceso de elecciones generales del pasado 30 de noviembre, acatando así el llamado que hizo su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya.

Grupos de manifestantes comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado pero que no ha podido comenzar.

Otro grupo, entre hombres y mujeres, algunos con su rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del Infop, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas, que conecta con las salidas hacia el norte, sur y este del país.

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de los votos escrutado el 99,40 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, el líder con el 40,52 %, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 %. EFE

