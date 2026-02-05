Olas de calor afectan el empleo y la salud de cuatro millones de personas en norte de Perú

3 minutos

Lima, 5 feb (EFE).- El empleo y la salud de al menos cuatro millones de personas están siendo afectados por la ola de calor que se presenta, principalmente, en las regiones del norte de Perú, alertó este jueves la organización Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

El organismo señaló en un comunicado que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que al menos cuatro millones de personas trabajan en el país en actividades al aire libre, «por lo que son especialmente vulnerables a perder ingresos debido a la baja productividad asociada a las altas temperaturas».

Añadió que las olas de calor «se están volviendo más frecuentes e intensas en el Perú, y ya no son solo un problema ambiental», ya que el calor extremo «está afectando directamente la economía y la vida diaria de miles de familias, especialmente en la costa norte».

Redes indicó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en diciembre pasado se registraron 202 olas de calor diurnas y 46 nocturnas en el país.

«El calor extremo reduce la capacidad laboral. En 2023, este fenómeno generó a nivel mundial pérdidas de ingresos por 835.000 millones de dólares, una cifra que supera en más de tres veces el PIB (producto interior bruto) del Perú», sostuvo el economista de Redes César García.

En ese sentido, la agricultura es uno de los sectores más vulnerables, ya que en regiones norteñas como Lambayeque trabajan unas 140.000 persona en esta actividad, y en Piura, otras 280.000.

Redes agregó que más de 10.000 vendedores ambulantes en Lambayeque y unos 9.000 en Piura también trabajan en espacios públicos sin protección adecuada, lo que reduce su tiempo de permanencia en las calles y sus ventas diarias.

La organización también alertó que el riesgo de afectación a la salud durante las noches calurosas se agrava por las condiciones de vivienda en el norte peruano, ya que según datos del INEI a 2024, el 51 % de los hogares en Lambayeque y el 77 % en Piura tienen techos que retienen el calor y dificultan el descanso.

Además, datos al 2025 del Ministerio de Educación (Minedu) señalaron que el 50 % de las escuelas en Lambayeque y el 52 % en Piura no cuentan con acceso adecuado a agua, lo que limita la higiene y la adaptación de la infraestructura ante altas temperaturas.

García comentó, al respecto, que «incorporar el riesgo por calor extremo en la planificación regional y municipal es fundamental para proteger la salud, el empleo y la educación, y evitar pérdidas económicas crecientes en los próximos años».

Por ese motivo, consideró «fundamental» que los gobiernos regionales y municipales adapten las condiciones de trabajo en actividades expuestas al calor extremo, mejoren la infraestructura escolar y promuevan ciudades con más sombra y espacios verdes. EFE

