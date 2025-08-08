Olimpia, a mantener el liderato en Honduras ante presión de Marathón, Platense y R. España

Tegucigalpa, 8 ago (EFE).- El Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, buscará conservar el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, cuya cuarta jornada comienza este sábado con Marathón, Platense y Real España pisándole los talones.

Los ‘Leones’ del Olimpia marchan invictos y encabezan la tabla con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. Sin embargo, Marathón, Platense y Real España, los tres con seis unidades, han mostrado solidez en este inicio de temporada y se mantienen a solo tres puntos del líder, dispuestos a aprovechar cualquier tropiezo del actual campeón.

La jornada abrirá el sábado en San Pedro Sula, donde Marathón, al mando del argentino Pablo Lavallén, recibirá en su estadio Yankel Rosenthal a Génesis de Comayagua.

El ‘Monstruo Verde’ intentará imponer su condición de local para seguir escalando posiciones, mientras que los visitantes buscarán dar la sorpresa y llevarse puntos valiosos fuera de casa.

Ese mismo día, el Choloma, que se ubica en la novena posición con apenas un punto, será anfitrión del Real España, que tiene como timonel al costarricense Jeaustin Campos, en un duelo cargado de expectativas.

La ‘Máquina’ aurinegra llega con sed de revancha tras un arranque irregular, mientras que los cholomeños confían en hacer valer su condición de local para sumar su primera victoria.

La jornada sabatina cerrará con un atractivo encuentro en Juticalpa, donde Olancho recibirá a Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El conjunto azul, que tiene en el banquillo al argentino-hondureño Diego Vásquez, marcha en la décima posición sin puntos, y llega urgido de una victoria tras caer por 0-2 ante su clásico rival, Olimpia, en la fecha anterior.

Olancho, por su parte, ocupa la quinta casilla con cuatro unidades y espera seguir sumando en casa.

La actividad continuará el domingo con doble cartelera. En Puerto Cortés, Platense recibirá a los ‘Lobos’ de la Universidad Pedagógica, con la mirada puesta en una posible escalada al liderato.

El cierre de la jornada estará a cargo del campeón, Olimpia, que recibirá a Juticalpa en el estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

El Olimpia, el equipo más popular y laureado de Honduras, con 39 copas, buscará ampliar su ventaja en la cima jugando como local, mientras que Juticalpa intentará dar el golpe y sorprender a domicilio. EFE

