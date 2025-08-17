Olimpia empata con Real España, pero sigue líder en Honduras, acechado por Marathón

Tegucigalpa, 16 ago (EFE).- El Olimpia, bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, empató por segunda vez consecutiva, ahora frente al Real España, pero mantiene el liderato en el torneo Apertura hondureño, mientras el Marathón, que el domingo se enfrentará al Motagua, amenaza con arrebatárselo.

En un partido vistoso, correspondiente a la quinta jornada, fue el Real España, que jugó de local, el que más llegadas tuvo al área rival.

El partido también fue un homenaje para Jhow Benavídez, capitán del Real España, por sus 400 encuentros disputados con el club.

Real España y Olimpia tuvieron en común jugar bien en sus líneas de defensa y medio campo, y los desaciertos de sus delanteros, cuyos remates en su mayoría fueron desviados o directos a las manos de los porteros.

Con el empate, Olimpia llegó a once puntos, escoltado por Real España y Olancho, con diez cada uno, pero el liderato lo podría perder si el Marathón, que suma nueve, le gana el domingo como visitante al Motagua, penúltimo en la clasificación sin sumar puntos después de tres derrotas al hilo.

La novedad en el Motagua será el debut en el Apertura del español Javier López, quien asumió la dirección del club el pasado martes en sustitución del argentino-hondureño Diego Vázquez.

En contraste, en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, el Motagua ha ganado dos encuentros y ha empatado uno, el último el pasado jueves en Tegucigalpa contra el Cartaginés costarricense en el estreno de López.

En el primer partido del sábado, el Olancho se impuso en su visita al Génesis por 1-3, mientras que después el Universidad Pedagógica derrotó en casa por 2-0 al Victoria. EFE

