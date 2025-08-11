Olimpia mantiene el liderato y es acechado por Marathón, Platense y Real España

2 minutos

Tegucigalpa, 10 ago (EFE).- Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, se mantiene firme en la cima del torneo Apertura de Honduras pese a empatar 2-2 este domingo ante Juticalpa, al cierre de la cuarta jornada, seguido de cerca por Marathón, Platense y Real España, que también sumaron triunfos.

El campeón Olimpia ejerció mayor control en el primer tiempo y se adelantó al minuto 18 con un cabezazo de Alberth Elis. Juticalpa respondió y empató al 36 por medio de José Villafranca.

En la segunda mitad, los visitantes dieron la vuelta al marcador al 59 con un tanto de Marcelo Canales. Heridos en su orgullo, los Leones de Olimpia reaccionaron y al 80 José García, con un gol de buena factura, estableció el 2-2 definitivo.

El empate mantiene a Olimpia en la cima con 10 puntos, aunque Marathón, Platense y Real España le siguen de cerca con nueve.

En el segundo duelo dominical, el Platense protagonizó una goleada contundente al imponerse por 4-1 a la Universidad Pedagógica.

El encuentro arrancó con dominio del Tiburón, que abrió el marcador al minuto 7 gracias a Georgie Welcome, quien definió tras un pase de Carlos Pérez.

Apenas cinco minutos después, Yeison Arriola remató al área y provocó que Óscar Loreto Barrios enviara el balón a su propia portería, aumentando la ventaja para los porteños.

En el segundo tiempo, Erick Puerto robó un balón en el área y, con un potente derechazo cruzado, puso el 3-0 al minuto 55.

Los universitarios reaccionaron cinco minutos después con un golazo de José Raúl García, quien descontó con un zurdazo inalcanzable.

Sin embargo, Puerto firmó su doblete al 85’ con una gran jugada individual para sentenciar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Platense suma tres puntos y deja claro que buscará ser protagonista en el certamen, mientras que los Lobos universitarios deberán replantear su estrategia para la próxima jornada.

El sábado, Marathón venció por 1-0 a Génesis gracias a un penalti convertido por Alexy Vega. Real España, por su parte, goleó por 3-0 a Choloma con goles del panameño Daniel Aparicio, Darixon Vuelto y el brasileño Gustavo Moura.

En el tercer partido de la jornada, Olancho superó por 3-1 al Motagua, del técnico argentino hondureño Diego Vázquez.

Óscar Almendárez y un doblete del uruguayo Rodrigo De Olivera dieron la victoria a Olancho, mientras que Motagua descontó por medio del uruguayo Maicol Cabrera. EFE

