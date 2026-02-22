Olimpia vence a Cerro Porteño en el superclásico de Paraguay y conquista el liderato

Asunción, 21 feb (EFE).- Olimpia se anotó este sábado una victoria por 0-1 ante su rival histórico, Cerro Porteño, en el primer superclásico paraguayo del año, y se convirtió en el nuevo puntero del torneo Apertura en un partido por la sexta fecha.

El estadio General Pablo Rojas de Cerro Porteño, conocido como La Nueva Olla, fue el escenario de uno de los partidos más vibrantes del balompié paraguayo donde Olimpia ratificó su invicto en el campeonato local con un gol del mediocampista Richard Ortiz (m.42).

De este modo, el técnico de Olimpia, el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, debutó con una victoria su primer superclásico en Paraguay.

El Ciclón de Barrio Obrero, comandado por el uruguayo Jorge Bava, impuso su ritmo al inicio y exhibió mayor claridad en el ataque con jugadas protagonizadas por los delanteros argentinos Juan Manuel Iturbe, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda, aunque sin la eficacia necesaria.

Pese al dominio del rival, el Decano mantuvo el orden y golpeó al minuto 42, cuando su capitán Richard Ortiz abrió el marcador con un certero cabezazo tras una asistencia de chilena de Mateo Gamarra desde la izquierda, que dejó sin reacción al arquero Alexis Martín.

En el segundo tiempo, el conjunto azulgrana mantuvo la posesión y luchó por el empate pero no logró vulnerar la defensa franjeada.

A los 71 minutos, Vegetti tuvo una clara ocasión para igualar el marcador, pero su remate se fue desviado frente al arco defendido por el uruguayo Gastón Olveira.

Con este resultado, Olimpia lidera el torneo Apertura con 14 puntos, uno menos que su escolta Nacional que empató el jueves por 1-1 ante Sportivo Ameliano, cuarto de la tabla.

En tanto que Cerro Porteño, vigente campeón del fútbol paraguayo, mantuvo su marcha irregular en octava posición con 8 unidades.

Esta es la edición 329 del superclásico que ambos conjuntos disputan desde 1913, con un balance de 114 victorias para Olimpia, 113 para Cerro Porteño y 103 empates.

La sexta fecha arrancó el jueves con el empate por 1-1 entre Trinidense y San Lorenzo.

El viernes, Rubio Ñu sorprendió a Libertad con una victoria por 0-1 en los últimos minutos de partido que estancó al Gumarelo en el décimo puesto con solo 5 puntos.

Por su parte, Deportivo Recoleta quedó tercero con 11 unidades, tras el triunfo por 0-1 contra 2 de Mayo.

Para el domingo está pautado el último duelo de la ronda entre Guaraní y Sportivo Luqueño. EFE

