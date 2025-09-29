The Swiss voice in the world since 1935
Once arrestos en Serbia por actos de odio cometidos en Francia y Alemania

Once personas fueron arrestadas en Serbia por su presunta participación en actos de odio en Francia y Alemania, incluyendo pintadas en sinagogas o la aparición de cabezas de cerdos frente a mezquitas, indicó la policía serbia el lunes.

El ministerio del Interior serbio detalló en un comunicado que estos 11 individuos fueron entrenados por otro ciudadano serbio, actualmente prófugo, que actuaba bajo las instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero, cuya nacionalidad no fue especificada.

La policía serbia, por orden de la fiscalía, detuvo a los sospechosos por «presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y espionaje», con el objetivo de atentar contra «los derechos y libertades fundamentales en Francia y Alemania».

Según el Ministerio del Interior serbio, sus acciones buscaban difundir ideas que promovieran el odio, la discriminación y la violencia basadas en diferencias de color de piel, religión, nacionalidad y origen étnico.

Nueve cabezas de cerdo -animal considerado impuro en el islam- fueron encontradas a principios de septiembre frente a mezquitas en Francia.

A finales de abril, el Memorial de la Shoa, tres sinagogas y un restaurante en París fueron vandalizados con pintura verde. Como parte de la investigación, tres ciudadanos serbios han sido acusados y encarcelados en Francia.

El grupo será presentado ante el fiscal por una serie de delitos, incluidos discriminación racial y espionaje.

Las detenciones se llevaron a cabo en Belgrado, capital de Serbia, y en Velika Plana, a unos 100 kilómetros al sur, en coordinación con los servicios de seguridad.

