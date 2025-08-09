The Swiss voice in the world since 1935

Once muertos en un choque entre un autobús turístico y un camión de granos en Brasil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 9 ago (EFE).- Once personas murieron cuando el autobús en el que viajaban chocó de frente contra un camión de gran tamaño en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso, informó este sábado la empresa Nova Rota do Oeste, la concesionaria a cargo del trecho.

El accidente se produjo cerca de las 22:00 hora local del viernes (01:00 hora GMT del sábado) en un tramo de la ruta nacional BR-163, una de las carreteras más extensas de Brasil que une prácticamente todo el país y es muy utilizada para el transporte en la industria del agronegocio.

Otras once personas, entre las que se encuentra el conductor del camión, fueron trasladadas en grave estado por los equipos de rescate a unidades de salud, además 26 pasajeros fueron atendidos en estado moderado y otro ocho presentaban heridas leves.

La empresa a cargo de esta sección de la ruta informó que continúan las pericias pero, de acuerdo a las informaciones iniciales, el ómnibus de la empresa Rio Novo, que tenía como destino el municipio de Sinop, chocó de frente con un camión Volvo que cargaba semillas de algodón.

El tránsito en este tramo ya fue liberado sobre las primeras horas de la mañana de este sábado, una vez finalizado los trabajos de limpieza y el rescate de las víctimas. EFE

adm/mar

