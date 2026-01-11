ONG denuncia la muerte bajo custodia del Estado de un policía en Venezuela

3 minutos

Caracas, 11 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años, quien se encontraba detenido desde diciembre.

La organización dijo en X que Torres Fernández, quien estaba recluido en un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, falleció el sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un «número importante de personas», un proceso que ONG y la oposición mayoritaria denuncian que ha avanzado a cuentagotas.

Según el CLIPP, el funcionario de la Policía de Portuguesa, «adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio», fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por «compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado», el chavista Primitivo Cedeño.

«De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir», señaló la ONG.

De momento, indicó que «no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia».

«Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad», expresó el CLIPP, que exigió una «investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos».

«No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas», agregó la organización.

Con Torres Fernández, el CLIPP asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014.

El partido opositor Primero Justicia de (PJ) lamentó el fallecimiento y responsabilizó «directamente al régimen de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez».

«Libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares», agregó PJ en X.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, anunció que serían liberadas un «número importante de personas», entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 16 personas y asegura que aún quedan 804 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza, de momento, 22 liberaciones.

La PUD llamó a las autoridades a «acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento».

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este sábado que Venezuela «ha empezado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos», y dijo esperar que estas personas «recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse».

Este sábado también se cumplió una semana de los ataques de EE.UU. en el país suramericano, durante los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

csm/gpv