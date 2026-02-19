ONG denuncian un motín en una cárcel de alta seguridad en el centro de Cuba

La Habana, 19 feb (EFE).- Las ONG Prisoners Defenders y Centro de documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) confirmaron este jueves a EFE el estallido de un motín en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila (centro de Cuba).

Un testimonio de un recluso en este penal facilitado a EFE asegura que distintos refuerzos policiales han acudido a la cárcel y están empleando «balas de goma», «gas pimienta» y violencia física para contener el motín.

Sobre los motivos, el testimonio habla de «hambre» y «malos tratos» en la prisión, así como del descontento con el Gobierno cubano. El CDPC ha denunciado en varias ocasiones la situación en este centro penitenciario. EFE

