ONG dicen que verifican las excarelaciones anunciadas por familiares en Venezuela

Caracas, 1 ene (EFE).- Las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijeron este jueves a EFE que se encuentran verificando el total de las excarcelaciones anunciadas por los familiares de personas detenidas en el contexto de las protestas que se desataron tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato.

«Hemos podido corroborar hasta este momento 47, nos hablan que serán 87», dijo a EFE la coordinadora general de JEP, Martha Tineo, tras señalar que continúan verificando.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó, por su parte, que su organización estaba «verificando» y «llamando a los familiares caso por caso».

Anteriormente, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad había informado de que durante la madrugada de este año nuevo las autoridades excarcelaron a 87 personas que permanecían recluidas en el penal de Tocorón, en el estado de Aragua (norte), tras ser detenidas en el contexto de las manifestaciones.

El colectivo señaló que los excarcelados tenían «una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad».

Entretanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), también integrado por familiares, señaló en X que habían logrado confirmar 29 excarcelaciones de Tocorón y una de la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda (centro).

«Cada liberación es una victoria, pero la represión continúa. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas y la lucha por la libertad plena no se detiene hasta que todas y todos estén libres», dijo el Clipp.

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba durante ese mismo mes en más 1.000.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024 se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de «fraude» por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de «terroristas», según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

