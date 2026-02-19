ONG exige información oficial sobre el motín en una cárcel de alta seguridad de Cuba

La Habana, 19 feb (EFE).- La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) exigió este jueves «información oficial urgente» sobre el estado de salud de los reos de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila (centro de Cuba) en la que, de acuerdo con la organización, se registró un motín.

El CDPC, con sede en Ciudad de México, alertó que según sus registros, desde 2023 han ocurrido al menos 40 eventos «que implican violaciones de derechos humanos» en esa cárcel. Entre ellos destacan golpizas, el uso de celdas de castigo, traslados violentos, ausencia de agua potable y enfermedades crónicas sin tratamiento.

«Lo ocurrido en las últimas horas, en relación con la represión a la protesta que inició ayer en la noche, responde directamente a este patrón», lamentó en redes sociales el CDPC, especializado en la investigación de la situación en las cárceles de la isla.

En ese mismo sentido, la ONG Cubalex, con sede en Miami, afirmó que «estos hechos agravan el riesgo para las personas privadas de libertad, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hambre, insalubridad y negación de atención médica».

Un testimonio de un recluso en este penal facilitado a EFE asegura que distintos refuerzos policiales han acudido a la cárcel y están empleando «balas de goma», «gas pimienta» y violencia física para contener el motín.

Sobre los motivos, el testimonio habla de «hambre» y «malos tratos» en la prisión, así como del descontento con el Gobierno cubano.

El Centro de documentación de Prisiones Cubanas registró al menos 60 muertes en las cárceles de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De ellos, 47 estuvieron relacionados con la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligados a violencia física directa.

El CDPC registró también en ese período 1.330 violaciones de los derechos humanos de personas encarceladas, entre los que destacaron los casos de hostigamiento y represión (1.045 casos), negación de atención médica (402), condiciones inadecuadas de vida (297) y deficiencias alimentarias (224).

Por su parte, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en Cuba. EFE

