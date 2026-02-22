ONG Foro Penal confirma 16 liberaciones de presos políticos tras amnistía en Venezuela

Caracas, 22 feb (EFE).- Un total de 16 liberaciones de presos políticos han sido verificadas tras la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves en Venezuela, informó este domingo la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de estos detenidos.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó en X que desde el viernes hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este domingo han confirmado la liberación de 16 presos políticos, cuyas identidades no fueron reveladas.

Asimismo, indicó que en todos los casos recibieron «libertad plena», a diferencia de excarcelaciones previas en las cuales los beneficiados salían de prisión, pero les imponían medidas cautelares con libertad condicional, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

«En total, 464 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero», agregó Romero, en referencia a la fecha cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de personas.

El sábado, Rodríguez aseguró que ese día se estaban dando «cientos de liberaciones» derivadas de la Ley de Amnistía, y precisó que los primeros casos atendidos son los del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

No ofreció más detalles sobre las liberaciones, las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.

La noche del sábado la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, afirmó que solo había verificado 19 liberaciones derivadas de la legislación.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la PUD y varias ONG.EFE

