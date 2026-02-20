ONG pide a Italia y Europa recuperar cuerpos de migrantes tras naufragios en Mediterráneo

Roma, 20 feb (EFE).- La ONG Mediterranean Saving Humans solicitó este viernes a las autoridades italianas y europeas que implementen medidas urgentes para la búsqueda, recuperación e identificación de los cuerpos de migrantes fallecidos en recientes naufragios en el Mediterráneo central.

La petición surge tras el hallazgo de al menos trece cadáveres en las costas de Sicilia y Calabria (sur de Italia) en las últimas semanas, resultado de los temporales registrados en enero.

Durante los días del ciclón Harry, entre 18 y el 20 de enero, cientos de migrantes intentaron cruzar el Mediterráneo desde Túnez en condiciones meteorológicas adversas, según la organización.

De acuerdo con un comunicado de Mediterranean Saving Humans, las estimaciones iniciales de unos 380 desaparecidos podrían quedarse cortas ante la magnitud real de la tragedia, ya que los cuerpos siguen apareciendo en el mar o permanecen sin recuperar, particularmente en zonas como Pantellería (Sicilia) y otros puntos del sur del país.

La ONG ha instado a Italia y a la Unión Europea a establecer procedimientos efectivos de identificación, proporcionar información a las familias afectadas, reforzar la cooperación internacional y publicar estadísticas actualizadas sobre las víctimas.

«Ayudadnos a identificar los cuerpos de nuestros seres queridos», expresó Ibrahim Fofanah, residente en Sfax (Túnez), quien perdió a varios familiares durante los naufragios de enero, según un testimonio recopilado por la organización Refugiados en Libia. EFE

