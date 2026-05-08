ONG pide destitución del ministro penitenciario por muerte de preso político en Venezuela

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Caracas, 8 may (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este viernes la destitución «inmediata» del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Gobierno confirmara el jueves que su deceso ocurrió hace diez meses.

«Exigimos la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y una investigación contra todos los funcionarios involucrados en la desaparición forzada, ocultamiento de información y muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas», dijo en un mensaje en X la ONG.

Indicó que el Gobierno no puede «seguir encubriendo» lo que llamó una «cadena de complicidades».

El observatorio recordó que la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, una mujer de 86 años, pasó 16 meses recorriendo cárceles, hospitales, tribunales, sedes policiales y oficinas del Estado intentando averiguar el paradero de su hijo, luego de que fuera detenido en enero de 2025, y la respuesta de las autoridades «siempre fue el silencio o la negación».

El jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que Quero se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el texto oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».

El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».

No obstante, varias ONG y activistas cuestionaron el argumento del ministerio.

La Fiscalía ordenó una investigación penal y la exhumación del cuerpo.

El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el «motivo aparente» de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

Según Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, pese a haberse aprobado una de ley de amnistía el pasado febrero como parte del «nuevo momento político» que promueve la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. EFE

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