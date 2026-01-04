ONG pide respeto a los derechos de Maduro y liberación de los presos políticos venezolanos

3 minutos

Caracas, 4 ene (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió este domingo que se respeten «la integridad» y las «garantías judiciales» de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas estadounidenses que atacaron Caracas y zonas aledañas, y que sean liberados los presos políticos en el país.

En un comunicado, la organización exhortó a las autoridades de EE.UU. a «garantizar el debido respeto a la integridad» de Maduro y Flores, así como «a las garantías judiciales y un trato de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos».

En este sentido, pidió que cesen los ataques militares que arriesgan a la población civil y expresó su «profunda preocupación» ante la escalada del conflicto en Venezuela.

La ONG, que citó información extraoficial, dijo que los ataques dejaron «un lamentable saldo de 40 oficiales heridos y muertos».

Asimismo, Provea consideró que la liberación de los más de 900 presos políticos, así como «garantizar libertad plena» a los excarcelados con medidas cautelares, es un «paso importante» para avanzar y «superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad».

La ONG reafirmó que la transición política debe corresponderse con los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio de 2024, en las que la oposición mayoritaria y diversas organizaciones reclaman la victoria del candidato Edmundo González Urrutia.

«La crisis humanitaria, la represión masiva y los mecanismos de terror de Estado implementados contra el descontento social postelectoral no pueden ser sustituidos por una nueva forma de arbitrariedad», declaró.

La noche del sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, asuma la presidencia interina del país suramericano.

Más temprano el sábado, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, encabezó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, con ministros y jefes militares, en la cual informó que enviaría al TSJ un decreto de conmoción exterior que otorga «facultades especiales» a la presidencia.

Maduro, por su parte, pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

El mandatario venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.EFE

