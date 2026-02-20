ONG presentará al Parlamento 232 casos para que sean incluidos en amnistía de Venezuela

Caracas, 20 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este viernes que presentará una lista de 232 casos de presos políticos con «violaciones graves a los derechos humanos» para que sean incluidos en la Ley de Amnistía, sancionada este jueves por unanimidad en el Parlamento.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, indicó que «en el momento mismo» de la publicación de la ley en Gaceta Oficial, presentarán un documento con los casos ante la comisión de seguimiento creada por el Parlamento.

«Tengo el escrito que vamos a meter de inmediato ante la comisión de seguimiento para que todos estos casos, que están la gran mayoría de ellos excluidos de la amnistía, sean tomados en cuenta de inmediato», dijo.

Según precisó, el listado incluye 3 presos políticos con discapacidades, 21 personas mayores de 70 años, 127 detenidos desde hace dos años sin ser presentados ante tribunales, y otros 81 presos desde hace más de tres años sin presentación judicial.

«Estos son casos en los que ha habido violaciones graves a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, violaciones al derecho a la defensa. Las leyes venezolanas permiten perfectamente que todas estas personas estén libres de inmediato», apuntó.

La ley aprobada el jueves establece una amnistía para detenciones políticas desde 1999. Sin embargo, su aplicación se limita a casos relacionados con 13 coyunturas políticas específicas, lo que excluye arrestos ocurridos en 15 de los 27 años de este período.

De los 13 años que sí están incluidos en la amnistía, esta medida se limita a hechos ocurridos en 20 de los 156 meses que suma el período, explicó Himiob.

En este sentido, recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió el jueves a la comisión de seguimiento y al Programa de convivencia democrática -instalado en enero- que revisen casos «no contemplados» en la amnistía.

Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían seguir encarcelados y excluidos de la amnistía, mientras que otros 300 estarían incluidos, aunque reconoce que depende de la aplicación de la legislación.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, reconoció que la aprobación de la amnistía es un logro y una conquista de los familiares de presos políticos, pero advirtió que «la esencia del problema de la represión se mantiene».

Asimismo, insistió en que la amnistía no es un requisito para las liberaciones y que se debe mantener el proceso anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado, por el cual Foro Penal ha verificado 448 excarcelaciones hasta el 18 de febrero.EFE

