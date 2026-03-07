ONG Utopix registró al menos 155 femicidios en Venezuela durante el año 2025

3 minutos

Caracas, 6 mar (EFE).- Al menos 155 mujeres fueron víctimas de femicidio en Venezuela durante el año 2025, según el reporte anual presentado este viernes por la ONG Utopix.

La antropóloga Aimee Zambrano, coordinadora del Monitor de Femicidios de la ONG y quien presentó el informe, advirtió que se trata de un «subregistro», dado que solo incluye casos reportados por medios de comunicación, ante la falta de datos públicos de las autoridades.

De los 155 casos reportados, 75 fueron ‘femicidios íntimos’, es decir, cometidos por la pareja de la víctima. También reportaron al menos 22 femicidios cometidos por bandas delincuenciales.

La cifra global representa una disminución con respecto a los casos recogidos por la organización en 2024, cuando se reportaron 188 femicidios en el país.

La investigadora destacó que hubo características «atípicas» en los reportes de prensa, como que en enero de 2025 hubo menos casos de femicidios publicados respecto al año anterior, lo que consideró pudo deberse al enfoque en la crisis política del país, pues en ese mes se esperaba la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, tras su cuestionada reelección proclamada por el ente electoral.

Entre los casos incluidos en el informe, la ONG identificó que al menos 46 de las víctimas de 2025 eran madres, 11 estaban embarazadas, dos eran indígenas y dos mujeres trans. Por lo menos 21 mujeres estaban desaparecidas para el momento de su asesinato, apuntó.

Asimismo, la ONG documentó al menos 122 femicidios contra venezolanas en el extranjero, la mayoría de ellos en Colombia (44 casos), Perú (21) y Ecuador (16).

Zambrano destacó que la mayoría de estos femicidios fueron cometidos por la pareja venezolana de la víctima y destacó que «muchos» de los otros casos se debieron a mujeres que «intentaron escapar de redes de trata».

Por otra parte, al menos 59 niños y adolescentes resultaron huérfanos por los femicidios en Venezuela, donde también reportaron unos 213 intentos frustrados, según el reporte.

Además, al menos 16 de los agresores ya tenían antecedentes penales, mientras que cinco pertenecían a cuerpos de seguridad. Un total de 43 femicidios se perpetraron con armas de fuego.

Zambrano reiteró la necesidad de un «plan estructural» que incluya a todos los organismos del Estado para combatir esta violencia, una propuesta que Utopix ha planteado en numerosas ocasiones.

En 2024, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su Administración alcanzar un punto de «violencia cero» contra la mujer, un tema que consideró «vital», por lo que también instó a educar a los niños con valores como el respeto y la igualdad. EFE

