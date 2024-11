ONU Mujeres: la Agenda 2030 es eliminar hambre y pobreza, Milei tiene que estar de acuerdo

4 minutos

Cristina Bazán

Cuenca (Ecuador), 15 nov (EFE).- La directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, afirmó este viernes que el presidente de Argentina, Javier Milei, «tiene que estar de acuerdo con eliminar el hambre y la pobreza en el mundo» y eso es precisamente lo que impulsa la Agenda 2030, cuyos ejes no quiso el mandatario que se incluyeran en la declaración de la XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca.

«Yo creo que a veces hay diálogos de sordos. Te dicen ‘esto no me gusta’, pero no te dicen por qué no les gusta. (…) capaz que él (Milei) lo mira de otra manera. Entonces hay que seguir insistiendo en que los valores y los principios de Naciones Unidas son fundamentales y están vigentes», dijo Vaeza en una entrevista con EFE.

La cumbre concluyó este viernes sin una declaración oficial debido a la falta de consenso entre los diecinueve países participantes, de los veintidós que conforman el grupo de países de habla española y portuguesa.

Todos los países, excepto Argentina, estaban de acuerdo en apoyar un documento que incluía acuerdos en materia de equidad de género, acciones para luchar contra el cambio climático, impulsar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y condenar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, entre otros asuntos.

Pero el representante de Argentina en el foro, el embajador Eduardo Acevedo, expresó la negativa del Gobierno a suscribir esos artículos y, en contrapartida, propuso que los diecinueve firmaran un documento que recogiera sólo las materias de común acuerdo, algo a lo que se opuso Cuba y el resto de los países.

«Lo importante es que no haya retrocesos»

La directora regional de ONU Mujeres cree que el tema del género es visto «de una determinada manera» por algunos países, quienes, dijo, quieren «volver a hablar» solo de «hombre y mujer», cuando ya existe una «evolución» en la sociedad.

«Hace 30 años que se habló de género en la Conferencia Internacional de la Mujer, en Pekín, y se reconoció que existen otros géneros también. Eso es algo que está en cuestionamiento, como el concepto de familias. Hay evoluciones por un lado y por otro, pero para nosotros es fundamental la igualdad, porque con la igualdad vamos a respetar los derechos de las mujeres y de la diversidad», agregó.

Vaeza aseguró que no le preocupa especialmente el hecho de que Argentina se haya opuesto a estos postulados durante la Cumbre, ya que la mayoría de países sí estuvieron de acuerdo y el tema de las mujeres estuvo presente en todas las conversaciones que se mantuvieron durante el evento.

«Cuando hay gobiernos nuevos siempre pasa que quieren su impronta y eso es legítimo y es soberano, por lo que para mí lo más importante es que no haya retrocesos, que no nos digan ahora que las mujeres no pueden votar, que las mujeres se tienen que volver a la cocina. Vamos a preservar lo que tenemos y a seguir adelantándonos», añadió.

Además, dijo que la política tiene que «entender mejor» las necesidades de las mujeres, los desafíos que enfrentan y también lo que aportan a la sociedad para lograr mayores avances, por lo que cree que es esencial dialogar sobre esto con los presidentes y ministros de la región.

«Muchas veces se habla de cosas que no existen, como la ideología de género. Yo no creo que exista ninguna ideología de género, lo que creo que existe es una necesidad de seguir reconociendo los derechos de las mujeres», mencionó.

«Los movimientos feministas son los más fuertes»

Vaeza señaló que Argentina ha sido pionera en muchos aspectos relacionados con el avance de los derechos de las mujeres, por lo que cree que esta clase de puntos de vista evidenciados en la cumbre pueden cambiar con el tiempo.

«Tenemos que ver la evolución de todo esto, porque es todo nuevo, y creo que vamos a seguir asentando los derechos de las mujeres. Tenemos que seguir pensando que el vaso está medio lleno. Yo soy muy positiva», resalto.

Y afirmó que los movimientos feministas de la región «son los más fuertes del planeta», por lo que no cree que los «cambios estructurales» que «han generado» puedan revertirse.

«No se puede tapar con la mano un sol naciente como es la sociedad civil vibrante que quiere tener la participación de la mujer en todos los aspectos», concluyó. EFE

