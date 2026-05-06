ONU pide investigar posibles maltratos a 2 activistas de la Flotilla detenidos por Israel

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Ginebra, 6 may (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles que se investiguen los posibles «malos tratos graves» contra el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, miembros de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel.

«Los responsables deben ser llevados ante la justicia», agregó en un comunicado el portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan , quien pidió también que Israel deje de usar «la detención arbitraria y una legislación antiterrorista definida de forma amplia y vaga, incompatible con el derecho internacional».

El portavoz de la oficina que encabeza al alto comisionado Volker Türk reclamó asimismo que Abukeshek y De Avila sean liberados de inmediato e incondicionalmente, en línea con lo señalado el martes por el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

«No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesita urgentemente», subrayó Al-Kheetan, quien insistió en que Israel debe poner fin a su bloqueo sobre la Franja.

Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados, están en huelga de hambre desde su arresto el 30 de abril, y permanecen en un centro de detención de la ciudad costera de Ashkelón.

Este martes, un juez prorrogó seis días más su detención policial para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por posibles delitos de terrorismo.

Se trata de la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a Gaza ese tipo de posibles delitos, ya que a los de las anteriores ediciones se les abrió únicamente un expediente administrativo migratorio para expulsarlos de Israel. EFE

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